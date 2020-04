Meteo Roma: previsioni per mercoledì 29 aprile

Tempo generalmente stabile in giornata con molte nubi nella mattinata, nubi più diradate al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +14°C e +21°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 29 aprile

Isolate piogge al mattino lungo la costa meridionale, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio si attendono fenomeni sparsi sui settori interni ove non si escludono anche temporali. Migliora in serata.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 29 aprile

Al Nord: Al mattino maltempo sullle regioni orientali e Liguria di levante con piogge diffuse anche di forte intensità specie su Triveneto. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato al nord-est con piogge e acquazzoni diffusi, asciutto in Piemonte e Liguria. In serata residue piogge sulle regioni di Nord-Est. Temperature minime e massime stazionarie. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvole irregolari su tutti i settori con piogge sparse su alta Toscana. Al pomeriggio tempo instabile tra Umbria, Marche e Abruzzo con piogge e temporali sparsi. In serata variabilità asciutta su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge sparse, stabile altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulla Sicilia con piogge e temporali sparsi, isolate precipitazioni su Puglia e Calabria, maggiori schiarite altrove. In serata residue piogge sulla Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, maltempo con piogge diffuse ad est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata. Giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Piglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria dove avremo piogge o temporali. Temperature in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano