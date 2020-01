Meteo Roma: previsioni per mercoledì 29 gennaio

Tempo asciutto sulla Capitale con cieli generalmente poco nuvolosi sia al mattino sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 29 gennaio

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa su tutto il territorio, localmente più compatta a ridosso dei rilievi; in serata il tempo si manterrà asciutto con locali schiarite alternate a nubi sparse.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 29 gennaio

Al Nord: Al mattino nuvole irregolari in transito ma con tempo asciutto eccetto nevicate sulle Alpi di confine. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati eccetto deboli piogge tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito alternata a schiarite ma senza fenomeni. In serata locali e deboli piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Campania, Sardegna e Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata locali e deboli piogge eccetto in Sicilia con nuvolosità irregolare. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Nubi irregolari in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse sulle Alpi di confine. Tempo stabile e asciutto sulle pianure e sulle coste. Neve oltre 600-1000 metri sulle Alpi. Deboli piogge al mattino su Umbria e Toscana, tempo stabile sulle altre regioni ma con nubi irregolari in transito. Tempo stabile per il resto della giornata con precipitazioni assenti e cieli poco o quasi nuvolosi. Al mattino locali o deboli piogge su Campania, Calabria e isole maggiori, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in attenuazione sui settori tirrenici e isole maggiori.

Temperature in lieve calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano