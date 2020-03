Meteo Roma: previsioni per mercoledì 4 marzo

Nubi nella mattinata sulla Capitale con tempo stabile; maggiori aperture nel corso del pomeriggio. Ampi spazi di sereno nella serata. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 4 marzo

Locali piogge al mattino sui settori settentrionali, tempo asciutto altrove con molte nubi; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su gran parte della regione ad esclusione della costa, locali nevicate oltre 1300 metri sui rilievi. Migliora nelle ore serali.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 4 marzo

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulla Romagna e Veneto con piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio residue piogge in Emilia Romagna, bel tempo altrove. In serata miglioramento ovunque con precipitazioni assenti. Quota neve oltre 700 metri. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge eccetto lungo le coste tirreniche con tempo asciutto e qualche schiarita. Al pomeriggio maltempo con piogge diffuse su Marche, Umbria e Abruzzo, stabile altrove. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni. Neve oltre 1000 metri di quota. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi irregolari e piogge associate in Sicilia, Calabria e Campania, schiarite più ampie e tempo asciutto altrove. Al pomeriggio piogge o temporali sulla Sicilia e regioni peninsulari, altrove nubi a tratti compatte ma senza fenomeni. In serata fenomeni in graduale attenuazione, tempo stabile sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite, ancora piogge sparse sulle regioni orientali al mattino, tendenza ad esaurimento dei fenomeni ovunque entro sera. Neve oltre 800 metri di quota.

Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni centrali con possibili piogge al mattino specie sul versante adriatico, piogge o acquazzoni al pomeriggio sui settori interni. Neve in Appennino dai 1000-1300 metri di quota. Maltempo sulle regioni meridionali e specie in Sicilia con piogge o temporali localmente intensi. Fenomeni in attenuazione dal sera. Neve in Appennino oltre i 1300 metri di quota.

Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano