Meteo Roma: previsioni per mercoledì 5 giugno

Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono ampi spazi di sereno. Tempo asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 5 giugno

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a locali nubi, isolati temporali pomeridiani sui rilievi meridionali. In serata il tempo sarà asciutto su tutto il territorio.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 5 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, temporali in rapido sviluppo sulle Alpi. Al pomeriggio acquazzoni o temporali sull’arco alpino in estensione verso la Pianura Padana piemontese e lombarda, più asciutto sulle coste con ampi spazi di sereno. In serata fenomeni ancora probabili sulle Alpi e pianure adiacenti e in lento esaurimento con addensamenti sparsi anche compatti su tutte le regioni alternati a qualche schiarita. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con sole prevalente, nubi sparse sull’ Appennino e locali fenomeni temporaleschi. In serata ancora condizioni di tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari e insulari con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora qualche pioggia o temporale sulle zone interne Peninsulari, asciutto altrove e generalmente soleggiato. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno e solo qualche nube sparsa ma innocua. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Sole prevalente al nord Italia specie lungo le coste e sulla pianura Padana mentre sulle Alpi avremo occasione per qualche temporale tra la tarda mattinata e la serata. Non escluso momentanei sconfinamenti dei fenomeni temporaleschi anche sulle pianure adiacenti le Alpi di Piemonte e Lombardia.

Sole prevalente al Centro Italia, nessuna precipitazione di rilievo eccetto tra Abruzzo e basso Lazio durante le ore pomeridiane anche a carattere temporalesco. Bel tempo ovunque in serata

Bel tempo sulle regioni meridionali nella prima parte del giorno, attesi locali fenomeni temporaleschi al pomeriggio sui settori interni di Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Asciutto in serata e in nottata con ampi spazi di sereno. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano