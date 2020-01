Meteo Roma: previsioni per mercoledì 8 gennaio

Tempo stabile nella giornata con qualche nube sparsa nella mattinata, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane. Cieli generalmente sereni anche in serata. Temperature comprese tra +1°C e +11°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 8 gennaio

Cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata su gran parte della regione; sole prevalente nelle ore pomeridiane sulla costa ma anche sulle zone interne. In serata i cieli saranno sereni su tutto il territorio

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 8 gennaio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sull’Emilia Romagna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni anche compatta al Nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sull’Abruzzo con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali addensamenti lungo le coste adriatiche ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle Isole Maggiori con piogge sparse, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata locali piogge su Molise, Sicilia e Sardegna, nuvolosità in transito altrove ma senza fenomeni. Neve oltre i 1100 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia ma con cieli non sempre sereni per foschie, nebbie e nubi basse. Al mattino sole in Liguria e poche nubi in transito sulle Alpi, nebbie anche dense in pianura Padana. Situazione per lo più invariata al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente specie al pomeriggio e qualche nube in transito invece al mattino sul versante adriatico e sul basso Lazio. Sereno anche in serata e in nottata. Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi eccetto in Sardegna con piogge e nevicate sul Gennargento fin sotto i 1500 metri di quota. Migliora dalla serata o nottata in Sardegna con il ritorno della stabilità su tutte le aree.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano