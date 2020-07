Meteo Roma: previsioni per mercoledì 8 luglio

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; la serata trascorrerà serena e con assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 8 luglio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle aree interne del Lazio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 8 luglio

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di stabilità atmosferica con poche nubi e ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente. In serata bel tempo ovunque con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano