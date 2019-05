Meteo Roma: previsioni per sabato 1 giugno

Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio localmente anche compatta. Non si esclude invece qualche acquazzone o temporale pomeridiano domenica ma in rapido esaurimento già in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +26°C.

Meteo Lazio: previsioni per sabato 1 giugno

Sabato tempo asciutto e soleggiato al mattino, prima che al pomeriggio l’instabilità tenda ad aumentare con acquazzoni e temporali sugli Appennini e sulle zone meridionali della regione. Fenomeni in esaurimento dalla serata. Tempo instabile anche domenica, con qualche pioggia al mattino e possibili temporali al pomeriggio. Precipitazioni in attenuazione in serata con cieli sereni o poco nuvolosi dalla notte.

Meteo italia: previsioni per sabato 1 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi sulle Alpi, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata fenomeni in sconfinamento sulle pianure di Piemonte e Lombardia, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare lungo l’Adriatico con locali piogge sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio possibili piogge tra Lazio e Abruzzo, tempo asciutto sugli altri settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata fenomeni residui in Abruzzo, nubi sparse e locali schiarite altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino possibili piogge o pioviggini sulle zone interne Peninsulari e Sicilia, più stabile altrove con sole prevalente. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli irregolarmente nuvolosi e fenomeni anche temporaleschi sui settori interni. In serata residue piogge sulla Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da ovest/sud-ovest. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del tempo generalmente asciutto sulle regioni settentrionali, con ampie schiarite al mattino e qualche addensamento più compatto ma innocuo al pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata. Tempo stabile al mattino al Centro con ampi spazi di sereno, prima che al pomeriggio possano svilupparsi locali acquazzoni specie tra Lazio e Abruzzo. Residue precipitazioni in serata sull’Appennino e in nottata anche sul versante Adriatico. Instabilità di stampo pomeridiano interesserà il Sud Italia con acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia. Fenomeni anche in serata in esaurimento nella notte, ampie schiarite invece in Sardegna. Temperature in generale aumento soprattutto nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano