Meteo Roma: previsioni per venerdì 1 novembre

Tempo prevalentemente instabile con piogge sparse sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; possibili acquazzoni in serata, mentre in nottata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 1 novembre

Tempo generalmente instabile nel corso delle ore diurne con deboli piogge diffuse al mattino e al pomeriggio sia lungo la costa sia sull’entroterra. Piogge o acquazzoni sono attesi anche nella serata sempre su tutta la regione, prima che i fenomeni tendano ad attenuarsi a partire dalla nottata.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 1 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare specie su coste e pianure ma con tempo asciutto, schiarite più ampie sulle Alpi. Al pomeriggio le prime pioviggini raggiugono la Liguria di Ponente, condizioni di generale stabilità sugli altri settori ma con addensamenti anche compatti. In serata tempo in peggioramento su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti Sud Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino deboli piogge su Lazio e Abruzzo, tempo più stabile sugli altri settori ma con molte nubi sparse anche compatte. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile con possibili piogge specie sul versante tirrenico, nuvoloso altrove ma senza fenomeni. In serata ancora precipitazioni sparse specie su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati da Sud o da Ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni localmente anche intense, più asciutto solo sul versante adriatico. In serata residui fenomeni su Campania, Calabria e Sicilia, molte nubi sulle altre zone ma con tempo asciutto. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati Meridionali od Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.