Meteo Roma: previsioni per venerdì 12 luglio

Tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite nella mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Sereno in serata. Temperature comprese tra +20°C e +31°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 12 luglio

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sui settori interni centro settentrionali, soleggiato altrove; acquazzoni e temporali sparsi possibili nel corso del pomeriggio sulle zone interne, più asciutto lungo le coste. Generale miglioramento in serata salvo residue piogge sul Basso Lazio.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 12 luglio

Situazione meteo Italia

Tempo stabile al mattino al Nord eccetto sulla Romagna e sul Friuli con locali e brevi piogge. Al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi sul Triveneto e in Appennini. In serata ancora fenomeni possibili sul Triveneto, stabile e asciutto altrove.

Condizioni di tempo generalmente asciutto al mattino sul versante tirrenico con cieli poco nuvolosi, nubi irregolari sul versante adriatico con possibili piogge. Al pomeriggio possibili acquazzoni su Umbria e in Appennino, in rapido esaurimento entro sera.

Giornata all’insegna della generale stabilità al mattino sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube alta in transito. Al pomeriggio possibili acquazzoni sui settori interni peninsulari ma in rapido esaurimento. Temperature in aumento specie nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano