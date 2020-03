Meteo Roma: previsioni per venerdì 13 marzo

Tempo asciutto nella giornata con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 13 marzo

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa localmente anche compatta sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; nuvolosità irregolare nelle ore serali su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 13 marzo

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori anche compatta con deboli piogge su Liguria, Veneto e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio deboli piogge su Liguria e Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in ulteriore aumento ovunque con pioviggini su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi su Toscana e Marche con deboli piogge sull’alto Tirreno, tempo stabile altrove con schiarite sull’Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità sparsa a tratti anche compatta ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ulteriore aumento di nubi su tutte le regioni ma si rinnovano condizioni di tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto. In serata ancora nubi in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dove ci attendono nubi compatte ai bassi strati, nubi irregolari altrove ma con tempo stabile. Possibili foschie o nebbie al mattino lungo la pianura Padana. Tempo stabile al centro Italia per tutto l’arco della giornata ma con maggiori addensamenti nuvolosi specie sulla Toscana, Umbria e Lazio, qualche schiarita in più sulle regioni adriatiche. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari durante l’intera giornata. Da segnalare qualche addensamento maggiore in Sardegna e Campania.

Temperature in ulteriore aumento su tutta Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano