Meteo Roma: previsioni per venerdì 14 febbraio

Possibilità di residue piogge sparse nel corso della mattinata in rapido esaurimento entro il pomeriggio; il tempo si manterrà stabile anche nelle ore serali con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 14 febbraio

Tempo generalmente instabile nella mattinata con residue piogge sparse su gran parte del territorio e neve fino a 1400 metri in Appennino; fenomeni in esaurimento al pomeriggio. Ampi spazi di sereno per la restante parte della giornata e poi anche in serata sulla costa e sulle zone interne.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 14 febbraio

Al Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su quasi tutte le regioni salvo locali addensamenti su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo generalmente stabile su tutte le regioni con ampi spazi di sereno. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da mossi a poco mossi.

Al Centro: Al mattino residue precipitazioni su Lazio e Abruzzo con neve oltre i 1400 metri, più asciutto altrove con schiarite più ampie sulla Toscana. Al pomeriggio ulteriore miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con bel tempo ovunque e ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sui settori Peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle regioni Peninsulari con temporali specie sulla Puglia, ampie schiarite sulle Isole Maggiori. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Bel tempo sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Si rinnovano le condizioni meteo stabili durante la seconda parte della giornata con cieli sereni ovunque. Da segnalare solo delle residue nevicate sulle Alpi orientali al primo mattino.

Residua instabilità al mattino sulle Marche, Abruzzo, Umbria e basso Lazio con piogge e neve in montagna oltre i 1400-1600 metri. Rapido miglioramento nel corso del pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, bel tempo invece su quelle insulari con il sole prevalente. Migliora solo in serata.

Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano