Meteo Roma: previsioni per venerdì 20 dicembre

Nuvolosità irregolare nella mattinata prima di un generale peggioramento che porterà piogge sia al pomeriggio sia in serata; nella notte si attendono temporali anche intensi. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 20 dicembre

Isolate piogge al mattino sui settori settentrionali, asciutto altrove; nel pomeriggio come anche in serata le precipitazioni interesseranno l’intera regione. Intensificazione dei fenomeni nella notte con temporali sparsi su gran parte del territorio.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 20 dicembre

Al Nord: Al mattino maltempo con piogge e temporali anche intensi al Nord-Ovest, fenomeni più deboli al Nord-Est con tempo più asciutto sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio cieli nuvolosi con temporali e acquazzoni diffusi su tutte le regioni, anche a carattere di nubifragio al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi, più intensi a ridosso delle Alpi. Neve abbondante oltre i 1200-1600 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti generalmente dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino deboli piogge sulla Toscana, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sul versante Adriatico. In serata maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali anche intensi specie su Toscana e Umbria, più asciutto sulle coste adriatiche. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti prevalentemente dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Campania, asciutto altrove con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Al pomeriggio piogge e acquazzoni su Sardegna, Campania e alta Calabria, nuvolosità in aumento altrove ma senza fenomeni di rilievo. In serata piogge sparse su Campania e Sardegna, anche intense su quest’ultima, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del maltempo a tratti anche di forte intensità sulle regioni settentrionali d’Italia. Piogge diffuse fin dal mattino eccetto sulla Romagna, maltempo intenso tra il pomeriggio e la nottata su tutte le regioni. Neve copiosa sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri.

Al mattino tempo stabile al centro Italia eccetto in Toscana con deboli piogge, maltempo in arrivo dal pomeriggio con piogge e acquazzoni anche di forte intensità specie tra la serata e la nottata su Toscana, Umbria e Lazio.

Deboli piogge tra la Campania e la Sardegna durante le ore diurne, asciutto e in buona parte soleggiato sulle altre regioni meridionali. Maltempo anche di forte intensità tra la serata e la nottata sulla Sardegna e Campania, deboli piogge anche in Sicilia, Molise e Basilicata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.