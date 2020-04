Meteo Roma: previsioni per venerdì 24 aprile

Giornata ampiamente soleggiata sia al mattino che al pomeriggio, con temperature comprese tra 9 e 21 gradi. Anche in serata previsto cielo sereno.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 24 aprile

Giornata per lo più serena, con poche nuvole passeggere che si alterneranno ad ampie schiarite. Temperature comprese tra 4 e 17 gradi.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 24 aprile

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi ma senza fenomeni associati, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti sul Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolati acquazzoni possibili sul Basso Lazio. In serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare sulle coste tirreniche, maggiori schiarite altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sparse su Calabria, Sardegna e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità con acquazzoni o temporali su Calabria e Isole Maggiori, più asciutto con ampie schiarite altrove. In serata residue piogge sulla Sicilia, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni ovunque fin dal mattino. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi al pomeriggio sui rilievi alpini.

Cieli sereni anche al centro Italia fin dal mattino, bel tempo anche al pomeriggio e in serata. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi ai bassi strati lungo la costa tirrenica dalle ore pomeridiane.

Qualche nota d’instabilità presente fin dal mattino con piogge o acquazzoni su Sardegna, Sicilia e Calabria, tempo stabile sulle altre regioni. Migliora ovunque in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano