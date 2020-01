Meteo Roma: previsioni per venerdì 24 gennaio

Qualche nube nel corso della mattinata; nuvolosità in progressivo aumento nel pomeriggio fino alle ore serali in cui si attende un peggioramento con piogge diffuse. Temperature comprese tra +4°C e +14°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 24 gennaio

Tempo stabile al mattino con schiarite alternate a nubi sparse su tutto il territorio; possibili isolate piogge al pomeriggio sui settori interni settentrionali, nuvolosità diffusa altrove. Peggiora tra la sera e la notte con piogge estese su tutti i settori e neve sui rilievi fino a 1600 metri.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 24 gennaio

Al Nord: Al mattino nuvolosità in aumento a partire dal Nord-Ovest con piogge sparse sulla Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge sparse su Piemonte e Liguria, stabile altrove ma con cieli nuvolosi. In serata fenomeni su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, localmente anche a carattere di temporale, asciutto ma con molte nuvole altrove. Neve oltre i 1200-1500 metri .Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa sui settori costieri ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio peggiora sulla Toscana con piogge sparse a partire dalle coste, più asciutto altrove. In serata fenomeni in estensione anche su Umbria e Lazio, più asciutto lungo l’Adriatico. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulla Sardegna con piogge sparse, più asciutto su Sicilia e settori peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora locali piogge sulla Sardegna, nubi sparse alternate ad ampie schiarite altrove. In serata non sono attese variazioni significative con tempo asciutto sia sulle aree peninsulari che sulle isole. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota.

Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo.

Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano