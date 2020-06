Meteo Roma: previsioni per venerdì 26 giugno

Tempo stabile per tutta la giornata sulla Capitale con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 26 giugno

Condizioni di tempo stabile grazie all’alta pressione sul Lazio con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Non esclusi isolati e brevi acquazzoni al confine con l’Abruzzo. Ampie schiarite dalla serata.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 26 giugno

Al Nord: Al mattino nubi sparse su Liguria e Friuli ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con possibilità di piogge o temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata residue piogge sull’arco alpino, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio locale instabilità sull’Appennino centrale con possibilità di temporale tra Lazio e Abruzzo, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente sia sulle regioni insulari che su quelle peninsulari. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con brevi acquazzoni sulla Campania, ampie schiarite sulle coste. In serata non sono attese particolari variazioni con stabilità prevalente ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano