Meteo Roma: previsioni per venerdì 26 luglio 2019

Meteo Roma: previsioni per venerdì 26 luglio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; nelle ore serali i

cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +22°C e +36°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 26 luglio

L’alta pressione continua ad insistere sulla nostra Penisola determinando condizioni di tempo generalmente

stabile anche sul Lazio con ampi spazi di sereno sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio. Locali temporali

pomeridiani possibili sui settori appenninici al confine con l'Abruzzo. Cieli sereni anche nelle ore serali su

tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 26 luglio

Al Nord: Al mattino locali piogge sulle Alpi orientali, tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale con piogge e temporali sparsi, locali fenomeni anche su Piemonte, Emilia Romagna e Friuli, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. In serata ancora piogge sparse su Alpi e pianure di Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati generalmente sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con possibili acquazzoni e temporali in Appennino, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sole prevalente e condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari salvo qualche pioggia sul Molise. In serata ancora condizioni di generale stabilità con ampi spazi di sereno su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Situazione Meteo Italia

Bel tempo al mattino con cieli sereni sia in pianura che sulle Alpi, temporali in formazione al pomeriggio su

Alpi, prealpi e Appennino e in sconfinamento sulle pianure piemontesi e lombarde in serata. Tempo stabile

altrove.

Giornata all’insegna del bel tempo al Centro Italia con sole prevalente specie al mattino, qualche disturbo in

più al pomeriggio sui settori appenninici con possibili brevi acquazzoni o temporali e in esaurimento entro

sera. Stabile ovunque in nottata.

Tempo asciutto e soleggiato al Sud Italia eccetto qualche nube in formazione durante le ore pomeridiane

sul Molise e con essa anche locali e brevi acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano

condizioni di generale stabilità con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature stazionarie o in calo specie al nord Italia.

Previsioni meteo a cura del Centro Meteo Italiano