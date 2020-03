Meteo Roma: previsioni per venerdì 27 marzo

Nuvolosità irregolare nella mattinata con tempo generalmente stabile;al pomeriggio si attendono piogge o acquazzoni sparsi che si esauriranno nel corso della serata. Temperature comprese tra +7°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 27 marzo

Tempo asciutto al mattino su tutto il Lazio con molte nubi sparse, locali fiocchi in Appennino oltre 1400-1500 metri di quota; rovesci attesi nelle ore pomeridiane su tutti i settori. Residui fenomeni in serata solo sulla costa e sul basso Lazio; quota neve oltre 1300-1400 metri.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 27 marzo

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli fenomeni su Alpi occidentali, Appennino settentrionale e Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni su Alpi occidentali e Romagna, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Neve oltre i 700-1100 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori con fenomeni sparsi su Marche, Umbria e Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio persistono cieli nuvolosi ovunque con deboli piogge diffuse, più asciutto sulla Toscana. In serata residui fenomeni su Marche e Abruzzo, asciutto altrove ma sempre con molte nubi. Quota neve oltre i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi su Campania e Calabria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, anche intensi e a carattere di temporale sulla Sicilia. In serata residue piogge su Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Neve oltre i 900-1200 metri. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Esaurimento delle precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali entro la giornata e condizioni meteo più stabili, residue piogge o nevicate tra Liguria ed Emilia al mattino, ancora deboli fenomeni solo in Romagna al pomeriggio e sera. Altra giornata caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti sul versante adriatico e in Appennino. Neve oltre i 1300-1400 metri.

Tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni. I fenomeni più intensi colpiranno ancora la Sicilia, lento miglioramento in serata o nottata. Neve oltre i 1000 metri di quota.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano