Meteo Roma: previsioni per venerdì 29 maggio

Nuvolosità irregolare al mattino prima di un generale peggioramento che porterà temporali anche intensi nel pomeriggio; instabilità diffusa anche in serata con piogge sparse. Temperature comprese tra +11°C e +23°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 29 maggio

Tempo generalmente asciutto al mattino con molte nubi su gran parte del Lazio, locali piogge sui rilievi. Nel pomeriggio si attende un generale peggioramento che porterà temporali diffusi localmente anche intensi su gran parte del territorio. Fenomeni attesi anche nelle ore serali su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 29 maggio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse specie su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con acquazzoni sparsi su Alpi ed Emilia Romagna, poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento con nubi sparse e schiarite, residue piogge su Veneto e Friuli. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con piogge e temporali sparsi specie su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni, localmente anche a carattere di temporale. In serata residue piogge specie su Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle regioni Peninsulari, sole prevalente altrove. In serata ancora piogge su Campania, Molise, Puglia e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un po’ su tutte le regioni. Miglioramento in serata. Al centro maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata. Al sud e sulle isole mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano