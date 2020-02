Meteo Roma: previsioni per venerdì 7 febbraio

Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nella mattinata sia poi nelle ore pomeridiane;in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra -1°C e +13°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 7 febbraio

Giornata all’insegna del bel tempo su tutto il Lazio: sole prevalente nelle ore diurne sia sulla costa che sulle zone interne. Nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli sereni su tutto il territorio.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 7 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con sole prevalente. In serata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti sull’Abruzzo ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con tempo prevalentemente asciutto su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su Puglia, Basilicata e Molise ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nubi sparse su Sicilia e Calabria ma con tempo asciutto, sole prevalente sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del sole su tutte le regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Cieli sereni ovunque anche nel pomeriggio e in serata, possibili gelate in pianura Padana e lungo le valli.

Bel tempo e sole prevalente anche sulle regioni centrali salvo innocua nuvolosità in transito in Abruzzo durante le prime ore del mattino. Bel tempo su tutte le regioni durante il pomeriggio e la serata.

Tempo stabile al sud ma con nubi in transito sul Molise, Puglia e Basilicata durante la mattinata, sole prevalente su tutte le altre regioni. Bel tempo su tutte le regioni nella seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in calo nei valori minimi in aumento quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano