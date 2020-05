Meteo Roma: previsioni per venerdì 8 maggio

Tempo asciutto nelle ore diurne con qualche nube sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 8 maggio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio, maggiori aperture sui rilievi; in serata le condizioni meteo non subiranno alcuna variazione.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 8 maggio

Al Nord: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori. In serata nessuna variazione con schiarite più ampie e locali addensamenti in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni, innocui addensamenti solo su Toscana e Lazio. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità alta in transito su tutte le regioni. In serata ancora nubi sparse alternate a schiarite ma senza fenomeni associati. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata persistono condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con poche nubi e ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord quella di domani sarà un’altra giornata di tempo stabile al nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi per il transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Al centro tempo stabile e asciutto anche sulle regioni centrali con poche nubi in transito al pomeriggio, fenomeni assenti. Al sud e sulle isole tel tempo e sole prevalente sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori fin dalle ore mattutine, sole prevalente anche al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque. Temperature in aumento su tutte le regioni.

