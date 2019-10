Meteo Roma: previsioni mercoledì 9 ottobre

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +24°C.

Meteo Lazio: previsioni mercoledì 9 ottobre

Altra giornata di bel tempo sul Lazio con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio nel corso delle ore diurne salvo possibili innocui addensamenti nel pomeriggio sul viterbese. Nubi sparse anche nella serata, ma sempre con tempo asciutto.

Meteo Italia: previsioni mercoledì 9 ottobre

Al Nord: Al mattino deboli piogge sulla Liguria e Alpi occidentali, tempo asciutto altrove con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge sparse sulla Liguria ed Alpi. In serata piogge su Liguria, Alpi e alte pianure, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Nene sulle Alpi oltre i 1900 metri di quota. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo addensamento in Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sia sul versante tirrenico che su quello adriatico ma con nuvolosità in aumento sulla Toscana. In serata piogge sparse sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove con locali addensamenti alternati a schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali sparsi sulla Sicilia orientale, altrove tempo asciutto e più soleggiato. Al pomeriggio tempo asciutto sui settori Peninsulari e ampie schiarite, piogge anche intense sulla Sicilia orientale. In serata ancora piogge sparse sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti orienali o sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Situazione meteo Italia:

Tempo per lo più stabile al Nord Italia ma con molte nubi in transito per lo più ai bassi strati. Al mattino deboli piogge solo su Liguria e Api occidentali, al pomeriggio fenomeni sparsi sulle Alpi tuttavia di debole intensità, piogge anche in serata sulla Liguria, Alpi e prealpi.

Condizioni meteo stabili al centro Italia con sole prevalente al mattino eccetto in Toscana con nubi irregolari in transito. Schiarite prevalenti anche al pomeriggio eccetto in Toscana con nubi anche compatte, deboli piogge in serata sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove.

Giornata per gran parte stabile e soleggiata al sud Italia eccetto in Sicilia dove non si esclude la possibilità di piogge o temporali sul settore meridionale e orientale dell’isola. Fenomeni tuttavia in attenuazione in serata.

Temperature in aumento nelle minime in diminuzione le massime al nord Italia.

Previsioni meteo a cura del Centro Meteo Italiano