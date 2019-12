Meteo Roma: previsioni per venerdì 13 dicembre

Tempo instabile o perturbato per gran parte della giornata con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale specie al pomeriggio. Fenomeni in attenuazione dalla serata. Temperature comprese tra +6°C e +12°C.



Meteo Lazio: previsioni per venerdì 13 dicembre

Giornata con tempo instabile o perturbato quando avremo cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali localmente anche intensi. Neve sull’Appennino oltre i 1100-1600 metri. Fenomeni in graduale attenuazione dalla serata ad iniziare dai settori settentrionali con ultimi fiocchi fin sotto i 1000 metri sull’Appennino.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 13 dicembre

Al Nord: Al mattino tempo instabile con precipitazioni diffuse, nevose a tratti fino in pianura specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord-Est con neve fino al piano sull’Emilia Romagna, fenomeni in attenuazione al Nord-Ovest. In serata condizioni di tempo generalmente stabile salvo residue precipitazione su Friuli e Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti in rotazione da sud-ovest a nord. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino piogge e acquazzoni anche intensi specie sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico ma con molte nubi. Al pomeriggio ancora condizioni di maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali ma anche neve abbondante sugli Appennini. In serata residue precipitazioni su basso Lazio, Marche e Abruzzo, rapido miglioramento altrove. Neve in Appennino oltre i 1000-1400 metri. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti moderati o forti occidentali o sud-occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sui settori tirrenici e sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con locali schiarite. Al pomeriggio condizioni di maltempo su tutte le regioni con temporali localmente intensi specie sulla Campania, fenomeni più deboli sul versante Adriatico. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni diffusi anche intensi su tutti i settori, migliora sulla Sardegna. Neve sui rilievi oltre i 1300-1700 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti generalmente da ovest/sud-ovest. Mari molto mossi o localmente agitati.

Meteo Italia: situazione generale

Maltempo invernale al nord Italia con nevicate diffuse a tratti fino in pianura specie su Piemonte, Emilia e Lombardia. Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, al pomeriggio cessano i fenomeni al nord-ovest mentre si intensificano al nord-est. Residui fenomeni in serata sul Friuli e Romagna. Giornata all’insegna del maltempo al centro Italia con piogge, acquazzoni e nevicate in montagna. Toscana, Umbria e Lazio saranno le regioni maggiormente colpite dal maltempo, migliora solo tra la sera e la notte. Quota neve in calo dai 1500 metri al pomeriggio fino a 600 metri in serata e nottata. Tempo generalmente instabile sulle regioni meridionali al mattino con piogge e acquazzoni eccetto in Puglia con ampie schiarite. Maltempo diffuso al pomeriggio su tutte le regioni con piogge e temporali. Migliora dalla serata in Sardegna. Neve oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in aumento al centro-sud Italia, stabili o in diminuzione al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano