Meteo Roma: previsioni per venerdì 2 agosto

Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 2 agosto

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata anche se con molte nubi diffuse; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +23°C e +33°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 2 agosto

Molte nubi nella mattinata su tutti i settori, ma senza fenomeni di rilievo; nel pomeriggio non si escludono deboli e intermittenti piogge su gran parte della regione salvo la costa che si manterrà asciutta. Fenomeni in esaurimento nella serata.

Meteo Italia: previsioni per domani venerdì 2 agosto

Al Nord: Al mattino tempo instabile su Lombardia e Triveneto con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità con fenomeni intensi soprattutto sul Triveneto, precipitazioni sparse sulle altre regioni anche a carattere di temporale. In serata piogge e temporali sparsi su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio locali piogge sul Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Umbria e Marche, più asciutto con nubi sparse e schiarite altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato salvo qualche nube in transito su Campania, Molise e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito sui settori Peninsulari con qualche pioggia sulla Campania, sole prevalente specie sulle Isole Maggiori e sulla Calabria. In serata cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari senza fenomeni di rilievo. Temperature minime stabili e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Maltempo fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria, Romagna e basso Veneto con piogge e locali temporali. Maltempo anche al pomeriggio su tutte le regioni con piogge e temporali anche di forte intensità, fenomeni in attenuazione in Piemonte e Liguria in serata. Tempo stabile al centro Italia ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili piogge o acquazzoni sui settori interni di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, stabilità prevalente altrove. Tempo stabile anche in serata salvo locali temporali sulle Marche e Umbria. Sole prevalente al Sud Italia al mattino salvo qualche innocua nube in transito in Campania, al pomeriggio situazione invariata ma con qualche nube in più in transito sulle regioni peninsulari e isolate piogge in Appennino. In serata si rinnovano le condizioni meteo stabili ovunque. Temperature in calo al nord sia nelle massime che nelle minime, in calo anche al centro durante le ore centrali, per lo più stabili altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano