Meteo Roma: previsioni per venerdì 21 febbraio

Ampi spazi di sereno nella mattinata e poi anche nel corso delle ore pomeridiane sulla Capitale; tempo stabile in serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 21 febbraio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutti i settori sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 21 febbraio

Al Nord: Al mattino innocui addensamenti su Liguria e Alpi orientali, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sulle Alpi. In serata nuvolosità alta in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, locali addensamenti solo sulla Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. In serata ancora condizioni di stabilità prevalente con locali addensamenti su Umbria e Toscana ma senza fenomeni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli prevalentemente sereni su Sicilia e regioni peninsulari, locali addensamenti sulla Sardegna ma senza fenomeni. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata nubi sparse sulla Sardegna ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori del nord Italia salvo locali foschie nelle prime ore del mattino. Transito di innocua nuvolosità sulla Liguria e sulle Alpi.

Giornata caratterizzata dal bel tempo anche al centro Italia con cieli prevalentemente sereni fin dal primo mattino salvo delle foschie in Toscana. Sole prevalente al pomeriggio su tutte le regioni e cieli sereni anche nelle ore pomeridiane e serali. Mattinata con ampie schiarite e bel tempo su tutti i settori, bel tempo e cieli sereni ovunque anche al pomeriggio e in serata.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano