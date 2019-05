Meteo Roma: previsioni per venerdì 25 maggio

Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 25 maggio

Tempo stabile nella giornata di sabato con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. Piogge diffuse invece per tutta la giornata di domenica; fenomeni più intensi nel pomeriggio. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 25 maggio

Al Nord: Al mattino locali piogge su Alpi occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Alpi, Appennino e pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata ancora precipitazioni sparse su Alpi e Pianura Padana, più asciutto lungo le coste. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sulle zone interne, più sole lungo le coste. In serata residue piogge sui settori interni, più stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle zone interne peninsulari, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata fenomeni in esaurimento su tutti settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sulla Penisola. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo generalmente stabile nella giornata di sabato con nubi sparse nelle ore diurne e possibili temporali sui rilievi; peggioramento tra la sera e la notte con deboli piogge ad iniziare dal Basso Lazio. Instabilità diffusa per l’intera giornata di domenica con precipitazioni su tutto il territorio sia nelle ore diurne sia poi in serata, localmente più intense nel pomeriggio.Tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge e pioviggini sparse fin dal mattino, prima che al pomeriggio possano svilupparsi acquazzoni e temporali intensi sia sui rilievi che sulle pianure. Precipitazioni sparse anche in serata e in nottata. Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro Italia, con solo nubi sparse, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali specie sugli Appennini. Residue piogge in serata prima di un peggioramento ad iniziare dalle coste tirreniche in nottata. Temporali già al mattino al Sud, soprattutto sulla Sicilia, i quali interesseranno anche Calabria e Campania al pomeriggio. Instabilità in aumento in serata e in nottata, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie sulla Sardegna. Temperature stazionarie o in aumento salvo una lieve flessione delle massime al Nord e sulla Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano