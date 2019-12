Meteo Roma: previsioni per venerdì 6 dicembre

Instabilità diffusa nella giornata con deboli piogge intermittenti possibili sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; anche in serata il tempo sarà generalmente instabile con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 6 dicembre

Locali piogge o acquazzoni al mattino sui settori centrali e settentrionali della regione, asciutto altrove anche se con molte nubi; in serata deboli precipitazioni intermittenti interesseranno gran parte della regione.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 6 dicembre

Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse su coste e Pianura Padana ma con tempo asciutto salvo deboli piogge sulla Liguria, ampie schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su coste e pianure anche compatta con solo deboli piogge sulla Liguria, sole prevalente sulle Alpi. In serata ancora cieli nuvolosi ma con tempo asciutto su tutti i settori, deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge specie su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito su tutte le regioni con deboli piogge intermittenti sul versante tirrenico, più stabile altrove. In serata deboli piogge su Toscana, Umbria e Lazio, cieli nuvolosi altrove ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sui settori Peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con piogge sparse su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, più asciutto altrove con ampie schiarite sulla Sicilia. In serata residue piogge su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, nubi sparse e schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al mattino sole sulle Alpi, nuvolosità compatta in Liguria e in pianura Padana con possibili riduzioni della visibilità, deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio e in serata situazione invariata con tempo per lo più asciutto eccetto deboli piogge in Liguria di levante. Nuvole irregolari in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro, localmente anche compatte e deboli piogge su Toscana e Lazio. Tra la sera e la notte deboli piogge ancora in Toscana, Lazio e Umbria, più asciutto lungo le regioni adriatiche. Giornata all’insegna del tempo instabile al Sud e sulla Sicilia con molte nuvole accompagnate da piogge diffuse. Maggiori schiarite in Sardegna. Fenomeni in serata ancora probabili sui settori Peninsulari, più asciutto sulle isole maggiori.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo a cura del Centro Meteo Italiano