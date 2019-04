Meteo Roma: previsioni per il weekend

Condizioni di tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite alternate a qualche nube, ma senza fenomeni; nuvolosità in aumento in serata con deboli piogge nella notte. Domenica si attendono deboli piogge per l’intero corso delle ore diurne, mentre in serata il tempo tornerà asciutto. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Sabato sarà una giornata caratterizzata dal tempo stabile, con generali aperture alternate a nubi sparse su gran parte della regione, ma sempre con tempo asciutto. Nuvolosità più compatta in serata prima che deboli piogge bagnino in nottata i settori centro meridionali. Precipitazioni sparse nella giornata di domenica su tutti i settori nella mattinata e poi nel pomeriggio, neve sugli Appennini fino a 1500 metri di quota; miglioramento atteso in serata.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino molte nuvole su Nord-Ovest ed Emilia Romagna maggiore spazi di sereno altrove. Al pomeriggio maggiori addensamenti su Piemonte e Liguria con primi fenomeni sui settori alpini. In serata neve sulle Alpi occidentali e prime piogge su imperiese e cuneese. Quota neve oltre i 1200-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Marida poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino ampie schiarite ovunque salvo qualche nube in più su basso Lazio. Al pomeriggio nubi in aumento a partire da Ovest ma senza fenomeni di rilievo. In serata ulteriore aumento della nuvolosità con primi fenomeni sul basso Lazio, clima asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali diffusi sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora piogge su Molise, Puglia e Basilicata, più asciutto con nubi sparse e schiarite altrove. In serata locali piogge su Calabria e Sardegna, molte nuvole altrove ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Condizioni di generale stabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti sparsi anche compatti alternati a qualche schiarita. Possibili acquazzoni solo al pomeriggio sulle Alpi orientali e dalla serata su Piemonte e Liguria con neve fino a 1200 metri. Sole prevalente al mattino al Centro, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, mentre al pomeriggio la nuvolosità andrà man mano aumentando ma senza fenomeni. Tempo stabile anche in serata e in nottata salvo qualche pioggia sul basso Lazio.

Tempo localmente instabile al Sud Italia, con piogge sparse al mattino tra Sicilia e Calabria e dal pomeriggio anche su Basilicata, Campania e Sardegna. Ulteriore peggioramento in serata e in nottata con fenomeni anche intensi salvo tempo più asciutto tra Molise e Puglia. Temperature minime stazionarie o in calo, massime invece in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano