Meteo Roma: previsioni per il weekend

Cieli generalmente poco nuvolosi nella giornata di sabato, nubi sparse anche in serata con tempo stabile. Piogge a partire dal pomeriggio di domenica con fenomeni anche intensi nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +12°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo prevalentemente stabile nella giornata di sabato con qualche nube sparsa nelle ore diurne, possibili locali piogge nella notte. Precipitazioni attese domenica mattina lungo la costa, estensione ed intensificazione dei fenomeni tra il pomeriggio e le ore serali, neve anche abbondante sui rilievi fino a 1600-1700 metri; tempo instabile anche nelle ore notturne.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino variabilità asciutta su tutti i settori con alternanza di nubi compatte a schiarite attese più ampie al Nord Est e sulla Romagna. Al pomeriggio ulteriore aumento di nuvolosità con neve sulle Alpi e deboli piogge di debole o moderata entità su Liguria, Piemonte ed Emilia. In serata fenomeni in estensione anche sulle regioni nord orientali ed in intensificazione sulla Liguria centro-orientale. Quota neve oltre i 500-900 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in aumento su Umbria e Toscana con deboli fenomeni sull’alto Tirreno, asciutto altrove. In serata piogge in arrivo anche su Umbria e Lazio, molte nubi altrove ma sempre con generale assenza di fenomeni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con poche nubi alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità ma con nubi medio-alte in transito sulle regioni peninsulari. In serata ulteriore aumento di nubi su Sardegna, Molise, Campania e Basilicata ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo stabile al mattino su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria con deboli piogge, peggioramento in arrivo nel corso della giornata con neve sulle Alpi localmente fino al fondovalle e piogge sparse sui restanti settori. Cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni centrali italiane e tempo stabile, piogge in arrivo in serata sulla Toscana e in nottata anche sull’Umbria.

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni.

Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano