Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo stabile nel week end con nuvolosità diffusa nella giornata di sabato, anche compatta al mattino, ma senza fenomeni. Nuvolosità generalmente più diradata domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Isolati fenomeni nel pomeriggio di sabato sui rilievi, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con nubi diffuse. Domenica sarà caratterizzata da tempo prevalentemente stabile su gran parte del territorio salvo possibili piogge sui settori interni meridionali e locali fiocchi oltre 1500 metri.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutti i settori con piogge di debole o moderata intensità, neve lungo l’arco alpino. Al pomeriggio fenomeni verso l’indebolimento con tempo asciutto sulle Alpi occidentali. In serata persiste nuvolosità a tratti compatta con possibilità di deboli piogge. Quota neve oltre i 900-1200 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi su tutti i settori ma con deboli piogge possibili solo sull’alto Tirreno. Al pomeriggio peggiora tra Toscana, Umbria e Marche con deboli precipitazioni sparse, più asciutto altrove. In serata piogge sparse alternate a condizioni di tempo più asciutto sui settori costieri adriatici e Lazio. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con molte nubi su Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio ulteriore aumento delle nubi sui settori peninsulari con possibilità di deboli piogge, cieli sereni invece su Calabria e Sicilia. In serata deboli piogge sparse su Puglia, interne della Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge diffuse e neve sulle Alpi oltre i 900-1200 metri, migliora in serata e in nottata con residui fenomeni su Piemonte occidentale ed Emilia-Romagna. Tempo instabile con acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche, maggiore stabilità su Lazio e Toscana con precipitazioni più rare. Neve in Appennino nelle ore serali e notturne fin verso i 1100-1400 metri. Bel tempo e sole prevalente al mattino salvo maggiori addensamenti sulla Sardegna, nuvolosità in aumento anche sui settori peninsulari al pomeriggio e in serata con piogge sparse su Puglia, Basilicata e interne della Campania.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano