Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo asciutto nella giornata di sabato con locali schiarite alternate a qualche nube sparsa sia nelle ore diurne sia poi in serata. Domenica mattina i cieli saranno poco nuvolosi con tempo asciutto, mentre al pomeriggio si attendono precipitazioni sparse che si esauriranno in serata. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo prevalentemente stabile nella giornata di sabato su gran parte del territorio, possibili piogge al pomeriggio a ridosso dei rilievi e sull’alto Lazio. Nella mattinata di domenica i cieli saranno generalmente poco nuvolosi, mentre nel pomeriggio piogge e temporali colpiranno le zone interne del Lazio. Fenomeni in esaurimento in serata.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo maggiori addensamenti sulla Romagna con deboli piogge. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di stabilità prevalente con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con il solo transito di nubi innocue alternate ad ampie aperture. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino piogge sparse lungo la costa abruzzese, maggiori schiarite altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento lungo i rilievi in estensione anche alle coste occidentali ma con rari fenomeni. In serata tempo buono ovunque con alternanza tra nubi e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo a tratti instabile con locali piogge più frequenti su Puglia, Molise, Basilicata e nord della Sicilia. Al pomeriggio persistono condizioni di variabilità a tratti perturbata con molte nubi specie su regioni peninsulari e siracusano. In serata tendenza ad un generale miglioramento con bel tempo prevalente ovunque.Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano