Meteo Roma. Sabato in peggioramento con rovesci

Meteo Roma. Le condizioni meteorologiche si presenteranno in peggioramento su tutte le regioni centrali come visibile in figura. Il maltempo interesserà principalmente le zone interne del centro con rovesci e temporali a macchia di leopardo che tenderanno ad esaurirsi con l’arrivo della sera.

Venti: moderati/forti dai quadranti settentrionali.

Temperature: in generale diminuzione.

Attendibilità previsione: 65%

Meteo Roma

A Roma oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 14.2mm di pioggia nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29.7°C, la minima di 23.5°C, lo zero termico si attesterà a 3770m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

Allerte meteo roma previste: pioggia.

Nel settore climatico Roma e Hinterland

SABATO: La giornata si presenterà molto caotica con acquazzoni e temporali già nottetempo, sempre a carattere sparso; successivamente migliora iniziando dalla Toscana, poi dal tardo pomeriggio-sera progressivamente anche più a Sud.

I fenomeni più intensi dovrebbero manifestarsi nel corso del pomeriggio i fenomeni di forte intensità (anche temporaleschi ) potranno interessare il Lazio, specie centrale (province RI-RM-VT).

Segnaliamo la possibilità di puntuali grandinate specie in queste zone. Dell’instabilità pomeridiana risulta prevista anche sulle zone sub-costiere e costiere della bassa Toscana.

Nel corso della sera progressivo ritorno di tempo asciutto. Temperature massime in calo. Venti moderati da NO su coste e mari, tra deboli e moderati settentrionali sulle aree interne. Mare da molto mosso a mosso.

