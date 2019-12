Previsioni del tempo per il weekend

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino locali acquazzoni su Liguria e settori orientali, nuvolosità irregolare altrove ma senza fenomeni. Al pomeriggio precipitazioni in esaurimento con tempo stabile e cieli generalmente poco o parzialmente nuvolosi. In serata nuovo peggioramento ad iniziare da Ovest con condizioni di maltempo intenso in nottata su tutte le regioni. Neve in calo fin sotto i 1000 metri. Temperature minime in diminuzione e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti da Sud-Sud Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino condizioni di maltempo intenso con acquazzoni e temporali sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico ma con molte nubi sparse. In serata residui fenomeni su Toscana, Umbria e zone appenniniche, più stabile sugli altri settori con nuvolosità irregolare. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali o Sud Occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni anche intense sia sulle zone Peninsulari che sulla Sardegna, più asciutto solo in Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi, più stabile solo sul versante adraitico. In serata ancora piogge sparse salvo tempo più asciutto solo su Sardegna e versante adriatico ma con molte nubi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati o forti generalmente Sud Occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.