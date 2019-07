Previsioni Meteo Roma lunedì 21 Luglio 2019

Il Meteo a Roma e le temperature

A Roma domani 22 luglio 2019, è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Durante la giornata di lunedì 22 luglio 2019 la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m.



I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.



Le previsioni Meteo Roma per domani 21 luglio 2019



Nel territorio comunale di ROMA soleggiato nel corso della giornata di oggi, senza variazioni della copertura nuvolosa, rischio nullo di piogge. Le colonnine di mercurio, stazionarie, sono comprese tra 19.3 e 34.8 gradi centigradi. I venti spirano da SW e risulteranno compresi tra 3 e 19 km/h.



Meteo prossime ore per ROMA: Al mattino assenza di nuvolosità o poco nuvoloso, nel pomeriggio assenza di nuvolosità o poco nuvoloso, in serata sereno o poco nuvoloso.



Nel settore climatico Roma e ovest hinterland

Al mattino Sereno, al pomeriggio Sereno, la sera Sereno, la notte Sereno con innocue velature.



SOLE

Il sole sorge alle 05:53 e tramonta: 20:39



LUNA

La luna sorge alle 23:48 e tramonta: 10:59



Meteo Lazio

LUNEDI’: L’alta pressione sub-tropicale regala giornate ampiamente soleggiate e calde su tutti i settori del Centro Tirreno. Isolata nuvolosità pomeridiana possibile solo su Appennino reatino. Segnaliamo la possibilità di locali e temporanee nubi marittime tra pisano, Valdarno inferiore e livornese.

Temperature massime previste in aumento sia al suolo che in quota con picchi massimi anche di 36-38°C nelle vallate interne. Venti sino a moderati occidentali al pomeriggio sul Lazio occidentale, con rinforzi su zone costiere e sub-costiere, tendenti a ruotare da NO su mari e coste. Mari calmi o poco mossi.



Commento del previsore lazio

SI APRE UNA FASE DI TEMPO STABILE CON RITORNO DEL CALDO INTENSO NELL’ULTIMA DECADE DI LUGLIO – Domenica h: 9:30 – Con la nuova settimana progressiva e netta espansione dell’anticiclone sub-tropicale sul Paese con l’avvio di una fase di tempo stabile e con caldo intenso specie vero metà settimana; picchi medi previsti sino a 37-38°C nelle vallate interne, localmente 39/40°C tra Valle del Tevere, ternano e Valdarno inferiore.