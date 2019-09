Previsioni Meteo Roma Mercoledì 18 Settembre 2019. Tempo stabile con qualche nube. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.

Previsioni Meteo Roma

Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino e sole prevalente nel corso del pomeriggio; generale aumento della nuvolosità nel corso della serata, piogge sparse nella notte. Temperature comprese tra +18°C e +31°C.

Meteo Lazio

Tempo prevalentemente stabile nel corso delle ore diurne con locali schiarite alternate qualche nube sparsa; molte nubi nella serata con qualche pioggia sulla costa, fenomeni estesi su tutta la regione nella notte.

Situazione Meteo

Mattinata instabile sulle regioni nord-orientali con piogge sparse, ancora asciutto ad ovest. Al pomeriggio il maltempo investirà tutte le regioni settentrionali con piogge diffuse, piogge che insisteranno anche in serata e nottata salvo un lento miglioramento sul Triveneto.

Tempo stabile al Centro al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al pomeriggio prime piogge o acquazzoni in arrivo tra Marche e Umbria. Estensione dei fenomeni su tutte le regioni tra la serata e la nottata con piogge anche intense sulle Marche, Umbria e Abruzzo.

Giornata ancora prevalentemente asciutta e soleggiata sulle regioni meridionali eccetto in Sardegna con nubi irregolari in transito e locali piogge o acquazzoni fin dal mattino, in serata e nottata anche sul Molise, alta Puglia e Campania.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi specie sulle regioni settentrionali.

Previsioni Meteo a cura del Centro Meteo Italiano.