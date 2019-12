Meteo Italia: previsioni per mercoledì 11 dicembre

Al Nord: Al mattino nubi sparse alternate con ampie schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvole in arrivo ad ovest con deboli fenomeni su Piemonte, più asciutto altrove. In serata si rinnovano le condizioni di tempo asciutto ad est, cieli nuvolosi ad ovest con piogge sparse. Neve in calo in nottata fino a 200 metri quota. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite in Abruzzo ma con tempo asciutto, sole altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata nuvole irregolari su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni eccetto in Sardegna con piogge diffuse. Al pomeriggio tempo asciutto e sole prevalente in Sardegna, nuvolosità in transito altrove con tempo instabile. In serata deboli piogge sulla Sardegna e Sicilia, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati settentrionali o nord-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano