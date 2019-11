Al Parco di Santa Maria della Pieta’ arriva “Musei, memorie e narrazioni per la salute mentale”

Il 7 e l’8 novembre a Roma si parla del paesaggio culturale degli ex ospedali psichiatrici e alla salute della comunità con musei, aziende sanitarie, cooperative e associazioni culturali

Prosegue il programma di collaborazione tra il Museo Laboratorio della Mente della ASL Roma 1 e il Museo del Manicomio (San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia), avviato nel 2018. Il 7 e l’8 novembre nel Parco di Santa Maria della Pietà si terrà un incontro per condividere le esperienze che contribuiscono a realizzare un nuovo modo di leggere e comunicare il disagio psichico, promuovendo conoscenza e benessere, per un modello di tutela attiva del patrimonio culturale. Conservazione, interpretazione e valorizzazione del materiale contenuto negli ex ospedali psichiatrici, sviluppando azioni che coinvolgono servizi socio-sanitari, scuole, enti locali e risorse culturali (archivi, biblioteche, festival e incontri per la salute mentale) per trasformare parchi urbani, architetture, piazze, strade in luoghi di promozione di benessere, coesione sociale e appartenenza.

Il Convegno si concluderà con la firma dell’accordo di collaborazione denominato Mente in Rete – ideato e già sottoscritto dal Museo Laboratorio della Mente (ASL Roma 1) e dal Museo del Manicomio di Venezia (San Servolo srl) – da parte della AUSL Toscana sud-est, AUSL Modena, AUSL Reggio Emilia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano, ASL Salerno, ASL TO3 Collegno, ASL Rieti e dalla Fondazione CeRPS Nocera Inferiore (Salerno), consolidando il network e sviluppando la programmazione dell’iniziative.

L’evento è patrocinato da Ministero della Salute, ICOM Italia e Città Metropolitana di Venezia.

Museo Laboratorio della Mente – ASL Roma 1

Piazza Santa Maria della Pietà 5 – Roma