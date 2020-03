Alfonsi (I Municipio): “Un nostro funzionario positivo al Coronavirus”

Roma – Sabrina Alfonsi, la Presidente del I Municipio, ha redatto una nota per aggiornare la situazione legata al Coronavirus.

“Siamo stati informati della positività di un nostro funzionario al coronavirus. Si tratta di una dipendente del Municipio, completamente asintomatica, rientrata al lavoro dopo un periodo di assenza legata ad una patologia- spiega Alfonsi- Ci siamo immediatamente attivati per le comunicazioni del caso alla ASL RM1 e al Campidoglio, per l’avvio delle indagini sugli spostamenti e sui contatti avuti dalla dipendente durante la sua brevissima permanenza negli uffici, limitata ad un solo giorno, chiedendo anche la sanificazione dei locali della sede municipale di Via Petroselli, 50, come prassi in questi casi. L’attività di sanificazione verrà svolta nella giornata di domani, sabato 22 marzo, e l’accesso agli uffici per i dipendenti e l’utenza sara’ ripristinato a partire dalle 11 di lunedì 23 marzo, una volta eseguite le operazioni di pulizia dei locali a seguito della sanificazione”.

“Voglio cogliere l’occasione- continua Alfonsi- per tranquillizzare tutto il nostro personale, che e’ stato avvisato con una mail inviata individualmente dalla Direzione, e ringraziare tutti coloro che, in questo periodo cosi’ difficile e pieno di incertezze per tutti, hanno continuato a fornire il proprio contributo lavorativo con professionalità e senso di responsabilità. Andrà tutto bene”.