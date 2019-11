Di seguito la nota congiunta di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.

“Il quartiere Parioli è abbandonato a sé stesso con strade ricolme di rifiuti non raccolti da giorni. Una situazione indecorosa che alimenta degrado e rischi per la salute” – dichiara il consigliere Paolo Di Tursi capogruppo di Forza Italia del II Municipio” – che aggiunge – “Sono proprio i quadranti del II Municipio ad essere i più colpiti dall’emergenza rifiuti come Parioli, Flaminio Africano fino a Policlinico e San Lorenzo. Abbiamo cumuli che circondano i cassonetti in luoghi sensibili vicino a scuole e ristoranti e la spazzatura in alcuni punti ostruisce anche il passaggio sui marciapiedi. Sussistendo un evidente rischio sanitario abbiamo richiesto come Forza Italia in Commissione scuola chiarimenti sulla situazione ai Presidi che stanno valutando anche di chiudere i cancelli delle scuole. Ci sarà, su nostra iniziativa, una Commissione trasparenza e un Consiglio straordinario sul tema”. – e conclude – “Questi sono i risultati di uno scarsissimo controllo sul territorio da parte del Governo PD e delle promesse dei 5 stelle!”. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando – dichiara Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della Commissione Ambiente Capitolina intervenendo sulla questione – “Il prezzo di una pessima gestione della raccolta non lo possono pagare solo i residenti di interi quartieri che hanno sempre meno servizi essenziali. Ai cittadini di Roma interessava avere trasporti efficienti e strade più sicure e pulite ma questa rivoluzione mancata dei 5 stelle consiste solo nello smantellare le Partecipate romane paralizzando l’intero sistema”.