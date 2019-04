Cecera PD: “Chiusura Galleria Giovanni XXIII, rischio traffico in tilt”

Cecera PD: “Chiusura galleria Giovanni XXIII: perché i lavori non a giugno? Rischio traffico in tilt dal 13 al 6 maggio”.

Chiude dal 13 aprile al 6 maggio la Galleria Giovanni XXIII rischiando di mandare in tilt il traffico dell’intero quadrante nord ovest della città.

Per eseguire i lavori sull’impianto di illuminazione verrà istituito il divieto di transito delle automobili nel tratto a salire verso Pineta Sacchetti, sarà obbligatoria l’uscita in via Mario Fani.

Nel tratto a salire tra via del Foro Italico e via Mario Fani verrà istituito il limite di 40 km/h causa restringimento della carreggiata.

“Questi lavori erano in programma da diverso tempo e non si capisce per quale motivo non siano stati procastinati a giugno a scuole chiuse. Avrebbero certamente impattato meno sul traffico quotidiano già congestionato senza questo cantiere” manifesta disappunto Cecera consigliere PD del XIV Municipio.

Conclude Cecera: “un anno e mezzo fa presentai un atto in municipio per chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico tra polizia locale dipartimenti interessati all’intervento e Municipio, per coordinare le azioni da intraprendere sulla viabilità locale alla luce dei lavori in programma.

L’atto non fu neanche discusso. Come per altri cantieri – vedi quello sulla Damiano chiesa durato tre mesi – si preferisce mettere i cittadini di fronte all’atto compiuto senza prevenire i possibili disagi sulla viabilità”.