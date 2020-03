Coronavirus: ASL Roma1, servizio psicologi per affrontare ansia

Roma – La Asl Roma 1 ha diramato un comunicato per comunicare un nuovo servizio per aiutare la cittadinanza ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

“La Asl Roma 1 ha attivato un nuovo servizio telefonico rivolto ai cittadini e agli operatori che hanno bisogno di un sostegno psicologico per affrontare lo stress emotivo del momento. Gli psicologi del Dipartimento di Salute Mentale offriranno un supporto per l’ansia che lo stato di emergenza può aver provocato nelle persone per il cambiamento delle abitudini, le condizioni di isolamento o lo stress correlato a situazioni a rischio di contagio. La linea dedicata non darà informazioni di carattere sanitario o di accesso ai servizi, ma esclusivamente una occasione di ascolto e di dialogo con professionisti esperti. Il servizio partirà oggi 27 marzo e sara’ attivo dal lunedì al sabato con orario 10.00-13:00 e 14.00-17.00 (il sabato solo 10-13) chiamando il numero 06 6835 4188. La linea si aggiunge a quelle già operative di consulenza psicologica telefonica per questo periodo di emergenza rivolte a fasce specifiche: – ASCOLTOSCUOLA per alunni, famiglie e docenti degli Istituti Superiori del territorio (dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-17) al numero 0677302437 se l’Istituto e’ nel Municipio I (ex I), II e III; 0668354025 se l’Istituto e’ nel Municipio I (ex 17), XIII, XIV e XV. – Chiama il CRARL, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 allo 0649970994 con specialisti del centro di riferimento alcologico, per utenti del CRARL al fine di prevenire ricadute e affrontare al meglio lo stress dell’isolamento”.