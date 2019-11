Eventi natalizi nel Municipio IV

“Il Municipio Roma IV anche quest’anno – comunica la presidenza del municipio – ha organizzato in occasione del Natale degli eventi volti ad allietare i giorni di festa. Si inizierà da Tiburtino III che per la prima volta è interessato da manifestazioni di questo tipo e si proseguirà con il mercato di Via Tiburtina il giorno 8 Dicembre.

Il primo evento denominato “Festa delle tradizioni popolari e del folklore”, previsto dal 29 novembre al 1 dicembre, ravviverà per tre giorni il quartiere Tiburtino III. In Via Mozart infatti saranno presenti stand eno-gastronomici con prodotti di alta qualità, non mancheranno inoltre le attrazioni per i visitatori: dai giochi della tradizione popolare come il tiro alla fune ad attività ludico-ricreative per i più piccoli, che potranno assistere, tra le altre cose, al teatro dei burattini. Gli stand saranno aperti il 29 novembre dalle ore 14.00 alle ore 21.00, il 30 novembre e 1 dicembre invece a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 21.00.

Il secondo evento in programma, “Aspettando il Natale”, avrà luogo l’8 dicembre su Via Tiburtina, isola pedonale per l’occasione da Via dei Durantini a Via delle Cave di Pietralata, dove i cittadini potranno passeggiare serenamente tra i numerosissimi stand a tema natalizio, alcuni dei quali saranno dedicati ad iniziative benefiche. Per tutta la giornata, dalle ore 9.00 alle 19.00, si alterneranno spettacoli di vario tipo, che regaleranno la magia del Natale, con la partecipazione di Babbo Natale in persona, elfi, gnomi, trampolieri e giocolieri. Entrambi gli eventi sono a cura dell’Associazione Culturale Senza Schemi, risultata vincitrice in seguito alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Comune di Roma.”