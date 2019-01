Ex Penicillina. Della Casa: nessuna nuova occupazione

“L’attenzione sulla ex penicillina è sempre stata alta per la nostra amministrazione! Il percorso avviato due anni fa è culminato con l’inserimento dell’immobile tra le priorità prefettizie e successivamente con l’ordinanza della Sindaca Raggi e lo sgombero.

Ci siamo attivati per garantire assistenza alle fragilità, per ripristinare la recinzione e per effettuare una prima rimozione dei rifiuti e una serie di indagini strutturali”.

Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma IV Roberta Della Casa.

“La Polizia Locale congiuntamente con le Forze dell’Ordine non hanno mai abbandonato completamente la struttura proprio per evitare che si ricreassero le condizioni emergenziali del passato.

In seguito ad alcuni articoli di stampa apparsi in queste ore, le Forze dell’Ordine hanno nuovamente fatto accesso nella ex fabbrica non ravvisando alcuna nuova occupazione.

La proprietà continua a non dare risposte ma Municipio e Comune di Roma non intendono vanificare il percorso fatto e stanno continuando a lavorare nella direzione delineata!

I falsi allarmismi delle ultime 24 ore non trovano fondamento e non devono essere strumentalizzati” conclude la nota.