La Scuola dell’infanzia Cecchina Aguzzano riaprirà regolarmente il 15 settembre

A inizio gennaio è stato pubblicato il bando d’iscrizione per le scuole dell’infanzia capitoline. Il bando prevede, per diverse strutture tra cui la scuola dell’infanzia Cecchina Aguzzano, l’apertura posticipata al 1 ottobre per “lavori di straordinaria manutenzione antincendio 2020”.

Per le famiglie è un disagio enorme. In molti dovranno organizzarsi con baby sitter. I lavori vanno fatti ma devono essere completati in tempo per riaprire regolarmente la scuola il 15 settembre.

Una rivendicazione condivisa da Annarita Leobruni, Consigliere PD per il IV Municipio, che presenta tempestivamente un’interrogazione in municipio.

Il 14 gennaio si tiene la Commissione Scuola del IV Municipio a cui partecipa una nutrita rappresentanza di famiglie della scuola dell’infanzia Cecchina Aguzzano.

Confermato dai tecnici che non è possibile ridurre il numero di giorni di lavoro, si avanza l’ipotesi che la scuola dell’infanzia Cecchina Aguzzano anziché riaprire il 1 ottobre sia chiusa con una 15ina di giorni di anticipo (il 15 giugno piuttosto che il 30 giugno). In questo modo, quantomeno, la scuola, assicurando l’ingresso degli alunni il 15 settembre, non avrebbe perso iscrizioni preziose alla sopravvivenza della struttura stessa. Le mamme, presenti in Commissione, hanno immediatamente attivato, e poi protocollato, una raccolta firme all’interno della scuola per anticipare la chiusura a giugno (85 firmatari su 105 iscritti), nella speranza che dal Comune si avesse semaforo verde.

Ebbene, la risposta della politica è arrivata e in una nota del IV Municipio si legge che “si è convenuta l’opportunità di anticipare la chiusura della struttura alla data del 15 giugno 2020 anziché posticipare la riapertura del nuovo anno scolastico al 1 ottobre”.

Ora è necessario informare i potenziali nuovi iscritti. La scuola Cecchina Aguzzano offre anche una classe “ponte”, anche detta sezione “primavera”, dedicata ai bambini tra i 2 e 3 anni che ha l’obiettivo di accompagnarli nel percorso dal nido alla scuola d’infanzia.

Il bando per l’iscrizione alla ponte, che è lo stesso per gli asili nido, uscirà nei prossimi giorni.