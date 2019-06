La Storta. Terreno adibito a discarica, Ferri (Lega): “Fare chiarezza”

Domenica 16 giugno alcuni cittadini di via Giaveno, tra La Storta e Boccea hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un terreno adibito a discarica. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i carabinieri della Compagnia Roma Cassia e i poliziotti dei commissariati locali.

I cittadini hanno raccontato, alle Forze dell’ordine, che due Bobcat avrebbero scavato buche per sversare i rifiuti. Gli stessi cittadini hanno tentato di bloccare un camion in transito.

La Polizia ha proceduto all’identificazione dei proprietari dei terreni e sono in corso gli accertamenti del caso.

“E’ necessario dare risposte ai cittadini, che hanno tutto il mio sostegno – sono le parole di Mauro Ferri, consigliere della Lega nel Municipio XIV – sono stato tra i primi a contattare le forze dell’ordine.

Chiederò subito che venga istituita una commissione Trasparenza e una Commissione congiunta Ambiente-Lavori pubblici. C’è un terreno con dei rifiuti, e’ ora di capire cosa stia accadendo.

I residenti della zona si lamentano da anni della situazione, bisogna fare chiarezza una volta per tutte. La periferia e’ ormai abbandonata a se stessa e non deve diventare una discarica. Come Lega ci batteremo per questo”.