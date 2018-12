Lega con Salvini -XV Municipio Roma nord

Roma – Venerdì 14 dicembre, alle ore 18:30, presso il Regal Park Hotel in Via Cassia 1171/G la Lega con Salvini-XV Municipio apre le porte a Roma nord ed ai suoi cittadini. Territorio, identità e prospettive future. Sarà l’occasione per parlare con i cittadini di Roma nord di questi ed altri temi cari alla Lega come sicurezza e decoro, viabilità e futuro del territorio. All’ordine del giorno però, non solo la città di Roma e la realtà locale, ma anche Regione Lazio e sviluppo del nostro Paese.

Saranno presenti Andrea Nardini, Coordinatore Lega Municipio Roma XV, Mauro Gonnelli, Responsabile Organizzativo Lega – Lazio, Daniele Giannini, Consigliere regionale – Lega ed è atteso anche l’On. Francesco Zicchieri, coordinatore regionale – Lega e Vice-Capogruppo alla Camera dei Deputati.

La Lega con Salvini-XV Municipio invita calorosamente tutti gli interessati a partecipare.