Lozzi (Municipio VII): chiesta indagine su carte identità in cassonetti

Roma – “In relazione al grave episodio del ritrovamento da parte della Polizia Locale nei pressi di un cassonetto di viale Palmiro Togliatti di un sacco trasparente contenente pezzi di carta d’identita’ non adeguatamente distrutti e smaltiti, a seguito della segnalazione pervenutami da un cittadino che ringrazio, nella mattinata odierna ho inviato agli enti competenti due formali richieste, allo scopo di fare luce sull’accaduto”.

Cosi’ il presidente del Municipio VII, Monica Lozzi, in un post su facebook. La prima nota con prot. 212 del 2/01/2019 e’ stata indirizzata al comandante della Polizia Locale per la richiesta di avvio delle indagini che accertino eventuali profili di responsabilita’ penale, la seconda con prot. 217 del 2/01/2019 al direttore del Municipio per l’eventuale procedimento disciplinare a carico del/i responsabile/i del mancato corretto smaltimento delle carte d’identita’, come previsto dalle normative vigenti, conclude il post. Non e’ infatti tollerabile una cosi’ grave negligenza nei riguardi dei cittadini e della loro privacy. A loro dobbiamo delle risposte e ci impegneremo a fornirle al piu’ presto.