Miucci: Assurdo dimezzare carreggiata via Tuscolana per pista ciclabile –

“Il movimento civico Roma Sceglie Roma è favorevole a qualunque iniziativa volta a favorire la mobilità sostenibile purché questo avvenga in un piano generale della mobilità che garantisca a tutti i cittadini di poter utilizzare liberamente i mezzi di trasporto, a partire da quelli pubblici, per muoversi a Roma”. Così in una nota Emanuele Miucci, coordinatore di Roma Sceglie Roma nel VII Municipio.

“Basta percorrere la via Tuscolana, dopo gli archi di Porta Furba fino ad Arco di Travertino per scoprire la follia di una pista ciclabile che ha ridotto la carreggiata ad una corsia nel senso di marcia direzione Roma, creando ingorghi pur in assenza di traffico a pieno regime.

Tutto questo – spiega Miucci – dimostra che chi amministra questa città ha pensato bene di avviare una campagna elettorale con un anno di anticipo a colpi di iniziative spot, senza ragionare su un piano coordinato di mobilità che comprenda la possibilità di incrementare il trasporto pubblico e aumentare la disponibilità di parcheggi, che sono i due interventi principali per poter invogliare i romani alla mobilità alternativa”.

“Non vorremmo che dopo le ciclabili, sulle quali Lozzi e Raggi si stanno sfidando a colpi di chi ne annuncia di più, la prossima follia sarà riempire Roma di monopattini che, considerando le condizioni disastrate del manto stradale della Capitale, dovrebbero essere vietati per motivi di sicurezza”, conclude Miucci.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.