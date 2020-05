Municipio I: riparte Consiglio Bambini, ospiti tre alfieri Repubblica

Roma – Di seguito una nota del Municipio I

“Oggi nel Municipio Roma I Centro ripartono i bambini. Nell’attesa di poter tornare a stare insieme a scuola, nei centri estivi, sulle altalene dei parchi gioco ancora interdetti, tornano alla politica e all’esercizio della democrazia. Oggi si tiene il primo Consiglio delle Bambine e dei Bambini post quarantena, in modalità online e con degli invitati davvero speciali: Yuliya, Pietro e Joel, tre giovani romani nominati alfieri della Repubblica poche settimane fa dal Presidente Mattarella. Li abbiamo invitati a partecipare a questa prima seduta perché crediamo che questa sia una ripartenza importante, che inizia con una restituzione di impegno e costanza nel portare avanti battaglie di solidarietà, di civiltà, di vicinanza, valori che in questi mesi di quarantena abbiamo visto fiorire intorno a noi. Tre esempi di ragazzi delle nostre scuole che fanno del loro meglio ogni giorno per i diritti di tutte e tutti, contro il pregiudizio e il razzismo. Un’occasione preziosa per raccontare e raccontarsi ai più piccoli, con le parole giuste, proprio a quei piccoli che si impegnano a proporre miglioramenti per la vita collettiva, con le loro intelligenze, le loro proposte, la loro energia, progettando una città a misura dei cittadini, anche dei più piccoli”. Cosi’ la presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi.

“Questa prima seduta del Consiglio delle Bambine e dei Bambini del Municipio Roma I Centro- afferma Giovanni Figa’ Talamanca, assessore alla Scuola del Municipio- riparte con tanta energie e tante proposte, nate anche dalle esigenze che si presenteranno alla riapertura delle scuole, riguardo ad esempio la vivibilità degli spazi e la nuova mobilita’. Dalle rastrelliere per le biciclette davanti alle scuole alla pavimentazione antiurto dei cortili per fare in sicurezza attività all’aperto, superamento delle barriere architettoniche residue per accogliere al meglio tutte e tutti: i bambini sono stati diligentemente a casa questi mesi, ma hanno pensato come migliorare la vita collettiva nelle scuole e negli spazi al loro ritorno. Oggi riprendiamo le attività del Consiglio e i bambini e le bambine si riappropriano di uno dei loro spazi, uno dei piu’ importanti: lo spazio di progettazione, di proposta, di parola, in breve della politica, che e’ di tutti, anche dei piccoli”.