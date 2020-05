Municipio II: drive-in per tornare al cinema

Roma – La presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, insieme alla Giunta che ha approvato una delibera per la realizzazione del Drive In nel territorio.

Il Drive-In è stato pensato per “dare slancio a un settore come quello del cinema fortemente penalizzato dal lockdown e per offrire una nuova opportunità culturale ai cittadini del territorio e di Roma”. Del Bello spiega che “in questa fase c’e’ bisogno di governare con particolare creatività per favorire un ritorno alla socializzazione in piena sicurezza e nel rispetto delle indicazioni per scongiurare un aumento dei contagi. Da queste considerazioni nasce l’iniziativa del Drive In che vorremmo avviare per la prossima estate, appena le norme nazionali ce lo consentiranno”.