Municipio III: 25 aprile si festeggia con disegni bimbi

Roma – Giovanni Caudo, Presidente del Municipio III di Roma, ha commentato l’iniziativa promossa da Claudia Pratelli (assessora alle Politiche scolastiche del Municipio), Sara Alonzi (consigliera del Partito Democratico) e Matteo Zocchi (Capogruppo Lista Civica Caudo).

“Si tratta di un’occasione per i genitori e per la scuola per spiegare ai cittadini del futuro l’importanza di mantenere la memoria di una data che ha segnato la nascita di uno stato democratico che ha nella libertà uno dei suoi pilastri- spiegano in una nota congiunta Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Matteo Zocchi e Sara Alonzi, consiglieri del Municipio III- E di consentire ai bambini, lasciati troppo spesso ai margini dei provvedimenti per l’emergenza, di dare forma e colore a un principio fondamentale in un momento cosi’ complicato e di difficile comprensione per loro”.